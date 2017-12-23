  • السبت ٤ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • السبت , ديسمبر 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209830 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 14:38 الاقسام: سياحة  
البستان الصخري.. من المعالم السياحية الجذابة في كرمان
صخور معلقة باسلاك نحاسية

البستان الصخري.. من المعالم السياحية الجذابة في كرمان

يقع البستان الصخري بالقرب من قضاء بلورد في قرية مياندواب على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق مدينة سيرجان في محافظة كرمان، هذا البستان الصخري الذي له صبغة فنية صممه رجل عجوز ابكم واصم باسم درويش خان الاخرس (اسفندياربور) الذي كان مزارعا.

كان درويش خان الاخرس يملك الكثير من الاراضي، وبعد الاستصلاح الزراعي في العام 1960 فقد الكثير من اراضيه الزراعية، فقام بتعليق قطع من الصخور على اشجار بستانه التي اصبحت يابسة. يعتبر البستان الصخري من الجاذبات السياحية في كرمان والذي يقصده الكثير سنويا لمشاهدته .

كان يقوم  درويش خان الاخرس بربط الصخور باسلاك نحاسية وتعليقها على الاشجار، عند السير في البستان ستشاهد الكثير من الاشجار وكأن ثمارها صخور.

توفي درويش خان الاخرس في العام 2008 عن عمر ناز الـ 90 عاما ودفن في البستان بحسب وصيته.

 

 

بستان صخري في كرمانبستان صخري في كرمان
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3316 sec