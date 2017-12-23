يقع البستان الصخري بالقرب من قضاء بلورد في قرية مياندواب على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق مدينة سيرجان في محافظة كرمان، هذا البستان الصخري الذي له صبغة فنية صممه رجل عجوز ابكم واصم باسم درويش خان الاخرس (اسفندياربور) الذي كان مزارعا.

كان درويش خان الاخرس يملك الكثير من الاراضي، وبعد الاستصلاح الزراعي في العام 1960 فقد الكثير من اراضيه الزراعية، فقام بتعليق قطع من الصخور على اشجار بستانه التي اصبحت يابسة. يعتبر البستان الصخري من الجاذبات السياحية في كرمان والذي يقصده الكثير سنويا لمشاهدته .

كان يقوم درويش خان الاخرس بربط الصخور باسلاك نحاسية وتعليقها على الاشجار، عند السير في البستان ستشاهد الكثير من الاشجار وكأن ثمارها صخور.

توفي درويش خان الاخرس في العام 2008 عن عمر ناز الـ 90 عاما ودفن في البستان بحسب وصيته.