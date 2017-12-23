عاد جولدن ستيت واريورز، حامل اللقب إلى صدارة القسم الغربي، بعد أن حقق فوزه الـ 11 على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وفي ملعبه وأمام جماهيره عوض واريورز، تأخره في الربع الأخير وفاز على لوس أنجلوس ليكرز 113- 106 ليحقق فوزه الـ26 هذا الموسم مقابل 6 هزائم.

وهذا هو الانتصار العاشر على التوالي لصاحب الأرض على ليكرز، في آخر 10 لقاءات جمعت بين الفريقين على أرض حامل اللقب.

وتحقق الفوز بفضل تألق كيفن دورانت، الذي سجل 33 نقطة، وجوردان بول الذي أحرز 20 نقطة، وسيطر على 10 كرات مرتدة إلى جانب درايموند جرين العائد من إصابة أبعدته عن الملاعب في 4 مباريات، والذي سجل 13 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة.

وكان الصاعد كايل كوزما، وزميله لونزو بول أفضل مسجلي ليكرز برصيد 27 و24 نقطة على الترتيب.

وفي مباريات أخرى فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر، على ضيفه أتلانتا هوكس 120-117، وبفضل 36 نقطة من لاعبه أوستن ريفرز، الذي تألق بصورة لافتة في النصف الثاني من المباراة، فاز لوس أنجلوس كليبرز خارج أرضه على هيوستون روكتس 128-118.