أحرز المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة البهلوانية والزورخانة لقب بطولة آسيا (2017) في دورتها السادسة التي أقيمت في مدينة تانوان في الفلبين حاصلاً على 12 ميدالية ملونة وزعت كالاتي (ثماني ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية واحدة).

وشارك المنتخب الايراني في هذه البطولة بستة فنون قتالية فردية إلى جانب منتخب الزورخانة واحرز البطولة السادسة على التوالي وجاء المنتخب العراقي في المرتبة الثانية فيما تقاسم كل من منتخبي النيبال والفلبين المرتبة الثالثة.

ومن الجدير بالذكر ان ايران تحقق البطولة للمرة السادسة على التوالي، وشكل المنتخب الايراني لالعاب الزورخانة كل من( سيد جلال صالحي "جهار محال وبختياري" – علي حاتمي "يزد" – فريد اماني "كردستان" – حميد رضا كردي "كردستان" – علي جليل جو "البرز" )، فيما شكل كل مما يلي اعضاء منتخب المصارعة البهلوانية( امين شهرياري "اصفهان" – بيمان محمدي "كردستان" – محمد حسن زاده "خراسان رضوي" ).

هذا وكانت نتائج المصارعة البهلوانية كالتالي:

وزن 60- 50 كغم: 1- كوندان ساه نوراها من النيبال 2- اديساك سرمكلين من تايلند 3 – جلال صالحي من ايران وجريك تومالي من الفلبين.

وزن 70 - 60 كغم: 1- حيدر عبد الامير من العراق 2- علي حاتمي من ايران 3- براميدي جنيدي من اندونيسيا وروجان مهارجان من النيبال.

وزن 80 – 70 كغم: 1- انديكا سليمان من اندونيسيا 2- علي جليل جو من ايران 3- تانايوت كونغ جان من تايلند.

وزن 90 – 80 كغم: 1- محمد حسن زاده من ايران 2- لاف سينغ من الهند 3- رضا غالب من العراق وبارهسباساتون سوانا بونغ من تايلند.

وزن + 90 كغم: 1- بيمان محمدي من ايران 2- نوروز عرب اف من تاجيكستان 3 – اندري انسيا من اندونيسيا وعمار ابراهيم من العراق.

وفي مجموع الفرق بعد ايران والعراق جاء منتخبا النيبال والفلبين بالمركز الثالث بصورة مشتركة.