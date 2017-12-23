اختار الاتحاد الدولي للمصارعة الايراني حسن يزداني (86 كغم) في قائمة افضل 3 مصارعين ببطولة العالم في عام 2017.

وشملت القائمة ايضا المصارعتين: الاميركية "هالن موراليس" وزن 58 كغم والتركية ياسمين آدار وزن 75 كغم.

واشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الى انتصارات المصارع يزداني بالنقاط الفنية واصفا اياه بـ" سوبر ستار" المصارعة الايرانية في بطولة العالم 2017.

يشار الى أن يزداني الاوحد الذي اختير في القائمة من بين مصارعي 16 وزنا رجال، ببطولة العالم للمصارعة ( الحرة والرومانية).