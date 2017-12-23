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رقم الخبر: 209820 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 14:34 الاقسام: رياضة  
بولونيا يقتنص فوزا قاتلا من كييفو فيرونا

بولونيا يقتنص فوزا قاتلا من كييفو فيرونا

نجح فريق بولونيا في العودة بنقاط الفوز من أرض كييفو فيرونا، بعدما فاز عليه، رغم النقص العددي، بنتيجة 2-3 على ملعب (مارك أنطونيو بينتجودي)..

في مستهل منافسات الجولة الـ18 للدوري الإيطالي لكرة القدم، سجل للضيوف كل من ماتيا ديسترو (ق4 و90) وسيموني فيردي (ق50)، بينما أحرز لأصحاب الأرض المهاجم روبرتو إنجليسي (ق32) والظهير فابريتسيو كاتشاتوري (ق85).

وكان أندريا بولي لاعب وسط الفريق الزائر قد غادر المباراة مطرودا (ق81) بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة أصبح لبولونيا 24 نقطة في المرتبة التاسعة، بينما استقر كييفو عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر، وكلاهما بصفة مؤقتة لحين اكتمال منافسات الجولة.

وكان فريق كالياري قد خسر امام ضيفه فيورنتينا بهدف نظيف.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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