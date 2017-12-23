وعد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بحضور المباراة الدولية الودية التي ستجمع بين العراق والسعودية، في 28 فبراير المقبل في البصرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس اتحاد الكرة العراقي عبد الخالق مسعود بإنفانتينو، على هامش افتتاح بطولة خليجي 23 في الكويت.

وقال مسعود إن رئيس الفيفا وعد بحضور اللقاء الودي الذي سيقام على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، في إطار سعي العراق لرفع الحظر عن ملاعبها.

وأضاف في تصريحات صحفية: "إنفانتينو، كان متحمسا جدا لحضور المباراة التي نتمنى أن تكون الأخيرة في مسلسل الحظر الظالم".