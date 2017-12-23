قاد أحمد إبراهيم فريقه الشانفيل لاكتساح ضيفه بيبلوس، بنتيجة 97-76 في ختام مباريات المرحلة الـ 11 للدوري اللبناني لكرة السلة الجمعة، وتألق إبراهيم بتسجيله 24 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة، ومرر 5 كرات حاسمة.

وكان الأمريكي كورتني سيمز، أفضل لاعبي بيبلوس بتسجيله 23 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة.

وحقق الشانفيل فوزه التاسع مقابل خسارتين ليستعيد المركز الثاني، بينما مني بيبلوس صاحب المركز التاسع وقبل الأخير بهزيمته التاسعة مقابل انتصارين فقط.

وفاز اللويزة على مضيفه المتحد 89-74 ليثأر لخسارته بفارق نقطة واحدة 94-93 في مرحلة الذهاب.

وهذا الفوز الرابع للويزة مقابل 7 هزائم، بينما تلقى المتحد الخسارة السادسة مقابل 4 انتصارات وله مباراة مؤجلة أمام الحكمة.

وقاد الأمريكي ترافيس فرانكلين فريقه اللويزة لاستعادة نغمة الانتصارات بتسجيله 30 نقطة، واستحوذ على ثماني كرات مرتدة.

وأضاف مواطنه مارفل هاريس 25 نقطة، ومرر 4 كرات حاسمة، وسجل الأمريكي ديماريوس بولدز 22 نقطة ومرر 5 كرات حاسمة، وأضاف مواطنه دارين تاونز 20 نقطة ولكن هذا لم يكن كافيا ليتفادى فريقهما المتحد خسارته الخامسة على التوالي.