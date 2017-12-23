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رقم الخبر: 209815 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 10:37 الاقسام: رياضة  
منتخب الإمارات يفلت من فخ عُمان بشق الأنفس
في اليوم الاول لخليجي 23

منتخب الإمارات يفلت من فخ عُمان بشق الأنفس

تمكن المنتخب الإماراتي من الفوز على نظيره العُماني، بهدف نظيف الجمعة.

في افتتاح مشوار الفريقين، ببطولة كأس الخليج "الفارسي" المقامة حاليًا في الكويت.

واحتل المنتخب الإماراتي المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن السعودية التي فازت 2-1 على الكويت في افتتاح البطولة والجولة الاولى.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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