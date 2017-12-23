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|رقم الخبر: 209815
|تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017
|الوقت: 10:37
|الاقسام: رياضة
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في اليوم الاول لخليجي 23
منتخب الإمارات يفلت من فخ عُمان بشق الأنفس
تمكن المنتخب الإماراتي من الفوز على نظيره العُماني، بهدف نظيف الجمعة.
في افتتاح مشوار الفريقين، ببطولة كأس الخليج "الفارسي" المقامة حاليًا في الكويت.
واحتل المنتخب الإماراتي المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن السعودية التي فازت 2-1 على الكويت في افتتاح البطولة والجولة الاولى.
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