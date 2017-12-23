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رقم الخبر: 209814 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 10:38 الاقسام: رياضة  
6 أهداف في تعادل مثير بين آرسنال وليفربول

6 أهداف في تعادل مثير بين آرسنال وليفربول

أهدر آرسنال فرصة الفوز على ضيفه ليفربول بعدما تعادلا 3-3 على ملعب "الإمارات" مساء الجمعة، في مباراة مثيرة بافتتاح الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدّم ليفربول بهدفين من إمضاء فيليب كوتينيو (26) ومحمد صلاح (52)، قبل أن يسجل آرسنال ثلاثية في غضون 5 دقائق حملت توقيع أليكسيس سانشيز (53) وجرانيت تشاكا (56) ومسعود أوزيل (58)، لكن روبرتو فيرمينو أنقذ ليفربول من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة 71.

ورفع ليفربول رصيده بهذا التعادل إلى 35 نقطة في المركز الرابع فيما ارتفع رصيد آرسنال إلى 34 نقطة وبات مهددا بفقدان المركز الخامس لصالح بيرنلي (32 نقطة) أو توتنهام (31 نقطة).

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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