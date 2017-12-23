أهدر أتلتيكو مدريد فرصة ذهبية لتعزيز موقعه في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني، وتقليص الفارق مع برشلونة المتصدر بسقوطه في فخ الهزيمة 0-1 أمام مضيفه إسبانيول مساء الجمعة في المرحلة 17 من المسابقة.

تجمد رصيد أتلتيكو الذي سقط في فخ الهزيمة لأول مرة هذا الموسم عند 36 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف برشلونة المتصدر.

ويتفوق أتلتيكو بفارق نقطتين على فالنسيا صاحب المركز الثالث، ولكنه قد يفقد المركز الثاني لصالح الخفافيش إذا حقق الأخير الفوز على فياريال في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

أما إسبانيول رفع رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر، علمًا بأن الفوز هو الأول للفريق في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وسجل سيرخيو جارسيا الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 88 ليقود الفريق الكتالوني لثلاث نقاط مهمة للغاية.

كما خسر ريال بيتيس امام ضيفه اتلتيك بيلباو بهدفين للاشئ.