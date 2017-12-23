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رقم الخبر: 209812 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 10:36 الاقسام: رياضة  
الفيفا يعتبر نفسه ضحية قضايا الفساد

الفيفا يعتبر نفسه ضحية قضايا الفساد

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة أنه يعتبر نفسه "ضحية" قضايا الفساد التي هزت أروقته، والتي أدين على إثرها اثنين من المسؤولين السابقين، وهما خوان أنخيل نابوت من باراجواي، والبرازيلي خوسيه ماريا مارين من قبل إحدى محاكم نيويورك.

وشدد المتحدث الرسمي للفيفا: "كما أقرت وزارة العدل الأمريكية مجددا خلال حكمها، يعتبر الفيفا ضحية الجريمة المحتملة التي أقرتها المحكمة".

وأضاف: "الفيفا يدعم ويشجع بقوة جهود السلطات الأمريكية في تحديد المسؤولين الذين استفادوا من مناصبهم وأفسدوا كرة القدم العالمية، من أجل مصالحهم الشخصية".

واختتم: "نظرا لأن المحكمة أدانت العديد من المتهمين، سيتخذ الفيفا الإجراءات اللازمة من أجل استعادة الأموال والخسائر التي خلفها سوء السلوك".

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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