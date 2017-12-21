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رقم الخبر: 209711 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 19:43 الاقسام: رياضة  
استقلال طهران يفوز على ايرانجوان بثلاثية نظيفة
ضمن ربع نهائي بطولة الكأس

استقلال طهران يفوز على ايرانجوان بثلاثية نظيفة

تأهل فريق استقلال طهران الى نصف نهائي بطولة الكأس الايرانية لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه فريق "ايران جوان" بوشهر بثلاثية نظيفة يوم الاربعاء، وذلك في اطار ربع نهائي المسابقة.

وبدا استقلال طهران مسيطرا على معظم مجريات اللقاء، حيث استهل التسجيل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول عبر رأسية المدافع مجيد حسيني مستغلا كرة عرضية من ضربة ركنية.

وعزز استقلال تفوقه بهدف ثان عبر اللاعب الاوزبكي سرور جباروف (د 50).

وأنهى اللاعب علي قرباني احلام فريق "ايران جوان"، اثر تسجيله الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة قريبة من المرمى.

وبذلك انتقل استقلال الى نصف نهائي بطولة الكأس الايرانية، فيما اوقعته القرعة التي جرت مباشرة بعد انتهاء اللقاء، مع فريق" صنعت نفت" الذي أطاح ببرسبوليس طهران يوم الثلاثاء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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