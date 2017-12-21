أكد نائب وزير الدفاع ان أكبر نقطة ضعف للعدو تتمثل في العنصر الإنساني، فحسب المعلومات الواردة، عدد العسكريين الاميركيين والصهيانة المصابين بمشاكل نفسية مرتفع جدا، ما أثار هاجسا كبيرا للمسؤولين.

وفي كلمته خلال الملتقى الثاني للقرآن والصلاة والمهرجان الفني الثقافي للصلاة، قال العميد قاسم تقي زادة: نتابع في وزارة الدفاع دراسة نقاط الضعف التقنية والتكتيكية للأعداء، وعلينا ان نرصد هذه الحالات كل يوم وبشكل مستمر.

وأوضح ان لدينا معرفة نسبية عن نقاط ضعف العدو في المنطقة، فمتخصصو الصناعات الدفاعية أجروا دراسات واسعة ومنظمة جيدة في المجالات التقنية والإبداعية البرية والجوية والبحرية.

وتابع ان اكبر نقطة ضعف للعدو، تتمثل في العنصر الإنساني، فحسب المعلومات الواردة، أن عدد العسكريين الاميركيين والصهاينة المصابين بمشكلات نفسية مرتفع جدا، الامر الذي أثار هواجس ومخاوف جادة لدى مسؤوليهم.

وتطرق العميد تقي زادة الى تشكيل القاعدة وطالبان وداعش في المنطقة لتحقيق مآرب الاستكبار العالمي، وقال: الحمد لله توصلنا اليوم الى قدرات جيدة للغاية في مجال القتال البري والقدرات الصاروخية والجوية والدفاع الجوي والمجال البحري، ونحذر الأعداء اذا ارادوا ان يرتكبوا أدنى حماقة ضد بلادنا فإننا سنجعلهم يندمون.