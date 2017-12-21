اعتبر آية الله ناصر مكارم شيرازي من مراجع التقليد في مدينة قم المقدسة، الادعاء بمساعدة ايران اليمن صاروخيا مثير للسخرية وقال ان التسليح الامريكي للسعودية لقتل الابرياء في اليمن عار عليهم.

واضاف آية الله ناصر مكارم شيرازي، ان امريكا وبعض الدول الاوربية تساعد السعودية بقصف الشعب اليمني المظلوم بانواع القنابل، ويدعون في نفس الوقت ومن خلال عرض قطعة حديد، ان ايران زودت اليمنيين بصاروخ، واصفا هذا الادعاء بالمضحك والمثير للسخرية، وقال ان ايران لم تزود اليمن بصاروخ ولكن انتم الذين تزودون السعودية بالسلاح لقتل الشعب اليمني المظلوم.

وصرح آية الله مكارم شيرازي: نحن نعيش في عالم يهيمن عليه بعض المتغطرسين والمتعجرفين ويريدون كل شيء لأنفسهم. وأضاف ان الحكومة الاميركية تحتج على كوريا الشمالية لانتاجها قنابل ذرية مؤكدا ان هذه الدول تريد فقط تأمين مصالحها الخاصة ولكن لم نسمع عن دولة تسأل الولايات المتحدة لماذا لديك كل هذه القنابل الذرية ؟ معتبرا انتاج القنبلة الذرية مخالف للشريعة الاسلامية.