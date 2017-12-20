قال مساعد وزير الداخلية الايراني في الشوون الامنية وشؤون الشرطة حسين ذوالفقاري ان التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا يسهم في تعزيز الامن وحفظ كرامة رعايا البلدين.

واضاف ذوالفقاري على هامش موتمر محافظي البلاد امام حشد من المراسلين حول زيارته الاخيرة الى تركيا انه تم تقديم ودراسة التحاليل والقضايا المشتركة خلال الاجتماعات التي عقدها الخبراء في ايران وتركيا مثل القضايا الارهابية وتهريب البشر وتهريب السلاح وتهريب المشروبات الكحولية والمخدرات الى البلاد عبر الحدود الغربية.

وصرح انه جرت مباحثات جادة حول بعض القضايا التي كانت تتعلق برعايا البلدين وسائقي السيارات الذين يعبرون حدود البلدين. واكد انه تم الاتفاق بشان آلية تنفيذية حول هذه القضايا خلال الاجتماعات الثنائية.

وبشان المعابر التي كان من المقرر بان يتم اعادة فتحها مثل معبر تمرجين قال ذوالفقاري انه ونظرا الى الدراسات التي انجزت خلال اليومين الماضيين فاننا ننتظر بلاغا حول هذا الموضوع .

واكد ان مبدا اغلاق الحدود يخدم ايران وتركيا بيد اننا طرحنا ملاحظات واتخذ القرار بان لايلحق اغلاق الحدود ضررا بالبيئة والانهار والقضايا المتعلقة بها حيث رحب المسؤولون الاتراك بهذا الامر مؤكدين الاخذ بعين الاعتبار كافة هذه الملاحظات.