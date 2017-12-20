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رقم الخبر: 209706 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 19:30 الاقسام: محليات  
رئيس القضاء العسكري: الجمهورية الإسلامية بمثابة شوكة في حلق نظام الاستكبار

رئيس القضاء العسكري: الجمهورية الإسلامية بمثابة شوكة في حلق نظام الاستكبار

صرح رئيس منظمة القضاء العسكري، أن العدو عدو، وتأتي جميع تصرفاته في إطار عدائه، لذلك علينا ان لا ننخدع بالعدو، وأن نحبط مخططاته من خلال الاستقامة.
وقال حجة الإسلام والمسلمين محمد بهرامي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمثابة شوكة في حلق نظام الاستكبار.. الا ان العدو وفي جميع مخططاته وعدائه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يحسب ألف حساب لقدراتنا الدفاعية والعسكرية ولحد الآن لم يتجرأ على التعدي والهجوم على بلدنا.
وأضاف: ان معيار قيمة اي ديار ترتبط بأمنها، واليوم وبعون الله فإن بلادنا تحظى بأمن تام بفضل جهود القوات المسلحة.
وصرح: ان العدو عدو، وتأتي جميع تصرفاته من الابتسامات والتكشير والعربدة في إطار عدائه، لذلك علينا ان لا ننخدع بالعدو، وعلينا ان نحبط مخططاته من خلال الاستقامة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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