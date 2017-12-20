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رقم الخبر: 209704 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 19:24 الاقسام: محليات  
ايران وروسيا والعراق وسوريا يبحثون سبل مكافحة تمويل الارهابيين
خلال اجتماع رباعي عقد بطهران

ايران وروسيا والعراق وسوريا يبحثون سبل مكافحة تمويل الارهابيين

استضافت طهران اجتماعا رباعيا بمشاركة خبراء ماليين من ايران وروسيا والعراق وسوريا لبحث سبل مكافحة نشاطات تمويل الارهابيين.
وتناول الاجتماع شؤون تمويل الارهابيين واحدث المستجدات والتعاون الدولي في مجال مكافحة هذه النشاطات وتوطيد التعاون المتعدد الاطراف حول هذا الموضوع.
كما بحث اجتماع طهران حول مسودة مذكرة تفاهم ترمي لتنظيم وتسهيل التعاون بين البلدان الاربعة والتي ستتبلور صيغتها النهائية في غضون المستقبل القريب. 
واتفق المجتمعون على تحديد برنامج اللقاءات المقبلة من اجل تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر.
وينعقد الاجتماع المقبل لهذه البلدان في بغداد خلال الاشهر المقبلة.
يشار الى ان ايران وروسيا وسوريا والعراق شكلوا تحالفا رباعيا منذ عام 2015 لمكافحة الارهاب لا سيما التعاون المشترك في المجال الاستخباراتي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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