وتناول الاجتماع شؤون تمويل الارهابيين واحدث المستجدات والتعاون الدولي في مجال مكافحة هذه النشاطات وتوطيد التعاون المتعدد الاطراف حول هذا الموضوع.

كما بحث اجتماع طهران حول مسودة مذكرة تفاهم ترمي لتنظيم وتسهيل التعاون بين البلدان الاربعة والتي ستتبلور صيغتها النهائية في غضون المستقبل القريب.

واتفق المجتمعون على تحديد برنامج اللقاءات المقبلة من اجل تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر.

وينعقد الاجتماع المقبل لهذه البلدان في بغداد خلال الاشهر المقبلة.

يشار الى ان ايران وروسيا وسوريا والعراق شكلوا تحالفا رباعيا منذ عام 2015 لمكافحة الارهاب لا سيما التعاون المشترك في المجال الاستخباراتي.