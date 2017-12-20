اكد رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة الايرانية العميد محمد شيرازي على ضرورة التعرف على طبيعة العدو والسيطرة المعلوماتية عليه.

وقال شيرازي، في كلمة القاها بملتقى قادة الجيش الايراني يوم الاربعاء، ان قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة يؤكد باستمرار على ضرورة التركيز على تهديدات الاعداء والاحتفاظ بالجهوزية.

واضاف، ان الاعداء يشعرون بالقلق والخوف من جيشنا وقد استطعنا احراز القدرات التي تثير هلع الاعداء بفضل الله وجهود الجيش الذي نفذ المهمات بافضل صورة ممكنة.

وتابع: ان التخطيط والنشاطات الثورية واستخدام الافكار الطيبة من العناصر التي بعثت على ابقاء حركة التطور في الجيش ونأمل ان تزداد هذه الحركة يوما بعد يوم.

ونوه العميد شيرازي الى ان "الاتجاه العام للتقدم في الجيش قد قطع شوطا طويلا وازداد بشكل ملحوظ، وتتنامى هذه الحركة بوجود الكوادر الكفوءة والثورية.

واشار الى ان قائد الثورة يؤكد باستمرار على تنمية الابتكار والاسراع في الحركة العلمية واستخدام المعدات الحديثة في الجيش.