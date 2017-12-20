اعلن القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري عن انجاز نحو 80 بالمئة من عملية الاسكان المؤقت لمنكوبي زلزال كرمانشاه .

وعلى هامش تفقده المناطق المتضررة بالزلزال في محافظة كرمانشاه اعرب اللواء جعفري عن شكره لابناء كرمانشاه وابناء ايران وقال ان الوحدات المختلفة للحرس الثوري في مقر خاتم الانبياء تقوم بتقديم الخدمات للمنكوبين بالزلزال مؤكدا الوقوف الى جانب المواطنين هناك حتى النهاية .

واوصى اللواء جعفري المواطنين بان يتسلموا القروض المقررة من الحكومة ويبدأوا عملية البناء رغم اننا نعلم ان هذه الاموال لا تكفي وينبغي زيادة هذا المبلغ وقال ان الحرس الثوري ومقر خاتم الانبياء سيبقى الى جانب المتضررين وسيقدمون الدعم اللازم لهم .

واشار الى ان يبادر المواطنون عملية اعادة اعمار منازلهم بانفسهم فذلك امر ايجابي علما بان ابناء المدن الاخرى لن يتركوا المنكوبين لوحدهم خلال عملية الاعمار.

كما أقيم في مدينة "كوهبايه" في محافظة كرمان جنوب شرقي ايران محطة لرصد الزلازل والهزات الارضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن جامعة طهران، أنه إثر الهزات الارضية التي ضربت منطقة "هجدك" بمحافظة كرمان جنوب شرقي ايران، قام المركز الإيراني لرصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء لجامعة طهران، بإقامة محطة مؤقتة عريضة النطاق لرصد الزلازل والهزات الارضية في مدينة "كوهباية" بهذه المحافظة، من أجل تغطية أدق وأوسع لنشاطات قشرة الارض.

وتُرسل البيانات المرصدة من هذه المحطة مباشرة عبر الانترنت (أون لاين) ليتم تحليلها مع البيانات الاخرى المرصدة من باقي المحطات ، من أجل الرصد والمراقبة بشكل أدق وأفضل للهزات الارضية.

يذكر أنه حاليا توجد 15 محطة لرصد الزلازل والهزات الارضية، تعمل بشكل أون لاين على مستوى جنوب وجنوب شرقي ايران.