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رقم الخبر: 209701 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: محليات  
مطران الأرمن بطهران: إيران بلد آمن للمسيحيين

مطران الأرمن بطهران: إيران بلد آمن للمسيحيين

قال مطران المسيحيين الأرمن في طهران "سيبوه سركيسيان" إن الحكومة الإيرانية تعترف بحقوق جميع المسيحيين كما أن أتباع السيد المسيح (عليه السلام) في إيران يملكون حريّة إقامة طقوسهم الدينية والاعياد بما فيها عيد الميلاد.
مطران الأرمن "سيبوه سركيسيان" وفي حوار له مع وكالة إسبانية اعتبر أن إيران بلد آمن ومستقر في المنطقة؛ مصرحا إن المسيحيين في إيران يعيشون الحرية الدينية والمذهبية ولا يتعرضون لأي نوع من الأذى.
وأضاف: إن الحكومة الإيرانية تعترف بحقوق جميع المسيحيين كما أن الحرية المذهبية في إيران موجودة؛ لافتا الى أن المسيحيين في إيران بإمكانهم إقامة طقوسهم المذهبية وحفلات أعيادهم كعيد الميلاد للسيد المسيح(ع).
واكد أن "وجود الأرمن في إيران يعود الى تاريخ ما قبل السيد المسيح(ع) حيث انخرطوا في حياة المجتمع الإيراني وساهموا في تكوين هذه الحضارة".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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