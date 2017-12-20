اشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني الى الانتفاضة والحركة الجديدة للشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني، معتبرا ان قرار الرئيس الاميركي الخاطئ قد جعل المسلمين اكثر توحدا حول قضية القدس وفلسطين.

وخلال اجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية قدم الرئيس روحاني تقريرا عن القمة الاسلامية الاستثنائية التي عقدت في اسطنبول اخيرا، وقال ان قادة ومسؤولي الدول المشاركة في القمة تحدثوا بلهجة حادة ضدة المؤامرة الاميركية والصهيونية الجديدة وهو الامر الذي قلما حدث سابقا.

واضاف روحاني، ان خطأ ترامب في نقل السفارة الاميركية الى القدس رسخ وحدة المسلمين حول قضية القدس وفلسطين وعادت الى مكانتها الرئيسية بعد ان تراجع الاهتمام بها في الاعوام الاخيرة جراء مشكلة الارهاب التي اجتاحت المنطقة.

واكد ان هذه المؤامرة التي استهدفت فلسطين والقدس والعالم الاسلامي اعطت لحد الان نتائج معكوسة لمن وقفوا وراءها ونحن نشهد اليوم انتفاضة وحركة جديدة للشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني.