بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، في انحياز واضح لكيان العدو (الإسرائيلي) رفضًا لمشروع القرار المصري بشأن القدس المحتلة، تنعقد الخميس جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتصويت على قرار يرفض الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لـ (إسرائيل)، وفق ما طلبت كل من اليمن وتركيا.

وتحضيرًا لانعقاد الجلسة، تسلّمت الأربعاء الدول الـ193 التي تضمها الجمعية العامة باسم كتلة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مسودة قرار ينقض القرار الأميركي بشأن القدس المحتلة.

كما أن المسودة التي تم توزيعها في الجمعية العامة لا تذكر حرفيا القرار الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، لكنها تعرب عن الأسف العميق حول القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس.

وخلافًا لمجلس الأمن، لا تحظى أية دولة بحق النقض الفيتو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي هذا السياق توقع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن يحصل مشروع القرار على تأييد واسع جدا، مؤكدا أن قضية القدس يجب أن تحل من خلال المفاوضات بين (إسرائيل) والفلسطينيين.

وقال منصور للصحافيين: إن الجمعية العامة ستقول وبدون خوف من الفيتو بأن المجموعة الدولية ترفض قبول موقف الولايات المتحدة الأحادي الجانب.

من جانبها حذرت واشنطن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من مغبة التصويت لصالح مشروع القرار الداعي لسحب الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وبينما استنفرت (إسرائيل) سفاراتها في العالم للتحرك من أجل إفشال مشروع القرار، توقعت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن توافق الجمعية العامة عليه بأغلبية ساحقة.

وجاء التهديد الأميركي في رسالة مكتوبة بعثت بها مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، نكي هيلي، لعدد من بعثات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية ونشرتها هاآرتس في عددها، امس الأربعاء.

وذكرت هيلي في مستهل الرسالة -التي تُعد أول سابقة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة- أن الرئيس الأميركي سيعتبر التصويت مع القرار أمرا شخصياً ضده.

وقالت: إن إعلان الرئيس دونالد ترامب لا يؤثر على مفاوضات الوضع النهائي بأي حال، بما في ذلك حدود السيادة الإسرائيلية في القدس.

وأضافت: أن الرئيس أكد دعمه للوضع الراهن للأماكن المقدسة بالقدس، ولا يدعو لتغيير الترتيبات في جبل الهيكل (الحرم الشريف).

ومضت قائلة: إن الرئيس أعرب بجلاء عن تأييده لحل الدولتين إذا اتفقت الأطراف على ذلك، وعن التزام الولايات المتحدة بالسلام .

وأكدت هيلي موجهة خطابها للسفراء: لنكن واضحين، فنحن لا نطلب من الدول الأخرى نقل سفاراتها إلى القدس، لكننا ندعوكم ببساطة إلى الإقرار بالصداقة والشراكة والدعم التاريخي الذي ظللنا نقدمه، واحترام قرارنا بشأن (نقل) سفارتنا.

وختمت رسالتها بتهديد مباشر مؤكدة أن الرئيس يراقب هذا التصويت جيدا وطلب مني أن أبلغه بمن يصوّت ضدنا .