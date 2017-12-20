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رقم الخبر: 209696 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 18:59 الاقسام: محليات  
مساعد الامين العام للأمم المتحدة والمندوبة الاوروبية ينتقدان الموقف الاميركي من الإتفاق النووي

مساعد الامين العام للأمم المتحدة والمندوبة الاوروبية ينتقدان الموقف الاميركي من الإتفاق النووي

انتقد مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، والمندوبة الاوروبية في المنظمة، الموقف الأميركي من الإتفاق النووي.
وخلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، لبحث الإتفاق النووي والقضايا المرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال جفري فيلتمن ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيدت حتى الآن 9 مرات التزام ايران بالإتفاق النووي، وأضاف: ومع ذلك، فإن رئيس الولايات المتحدة امتنع عن إصدار تأييد بالتزام ايران.
وأعرب فيلتمن عن أسفه حيال هذا القرار من الرئيس الاميركي، بسبب (إثارة الغموض في الأجواء المستقبلية للإتفاق النووي مع ايران)، وحثّ واشنطن على مواصلة تنفيذ التزاماتها في الإتفاق النووي، ودعا ايران ايضا الى أن تبقى ملتزمة بالإتفاق.
وخلال هذا الاجتماع، قالت جوان آدامسون، مندوبة الاتحاد الاوروبي لدى منظمة الامم المتحدة: إن الاتحاد الاوروبي يؤكد على التنفيذ التام لإلتزامات جميع الأطراف.
وأضافت: رغم إن عدم إصدار ترامب للتأييد (بالتزام ايران بالإتفاق النووي) هو أمر مرتبط بالقوانين الداخلية لأميركا، الا أن هذه الخطوة خلقت الشكوك بشأن استمرار هذا البلد في الالتزام بالإتفاق النووي.
وتابعت: إن إلغاء هكذا إتفاق، لن يضعنا في موقع أفضل للتفاوض بشأن القضايا الأخرى.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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