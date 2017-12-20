اكد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة، غلام علي خوشرو، بان اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القرار 2231 اظهر دعم المجتمع الدولي للإتفاق النووي بقوة واثبت عزلة الحكومة الاميركية بنهجها غير البنّاء تجاه الإتفاق النووي.

وقال خوشرو في البيان الصحفي الذي اصدره خوشرو الثلاثاء بعد اجتماع مجلس الامن الدولي والذي عقد لدراسة التقرير الدوري لتنفيذ القرار 2231 المتعلق بالإتفاق النووي: إن المندوبة الاميركية طرحت في هذا الاجتماع اتهامات مزيفة ضد ايران دون ان تتحدث عن انشطة بلادها العسكرية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة وتصدير مئات المليارات من الاسلحة المتطورة والتي وُضع قسم منها تحت تصرف داعش.

واكد مندوب ايران الدائم بالامم المتحدة، ان طرح اتهامات لا اساس لها وربط الإتفاق النووي بقضايا عديمة الصلة تأتي بهدف التغطية على رغبات الحكومة الاميركية في الهيمنة على منطقة الشرق الاوسط ودليل على أطماعها التوسعية.

وصرح مندوب ايران في الامم المتحدة، أن جميع أطراف الإتفاق النووي قد تعهدت ببذل اقصى الجهود وبحسن النية لتنفيذ الإتفاق النووي والحيلولة دون التدخل في تحقيق المنافع الكاملة النابعة من الإتفاق النووي.

وقال: إن تصريحات المندوبة الاميركية حول الإتفاق النووي تتعارض مع هذا التعهد وفي الوقت ذاته فان الأداء العام لاميركا وسياسات حكومتها الجديدة في معارضتها العلنية للإتفاق ووضع مجموعة من اجراءات الحظر الجديدة تتعارض بوضوح مع تعهداتها في اطار الإتفاق ولا ينبغي للمجتمع الدولي ان يسمح للولايات المتحدة بإضعاف الإتفاق.

واضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة تماما بالإتفاق النووي وان هذا الالتزام تم التصريح به في 9 تقارير متتالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية و4 تقارير مرفوعة من الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الامن.

في سياق آخر اعتبر مندوب ايران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة محمد حسني نجاد، الاجراء الذي بادرت اليه كندا بطرح مشروع قرار حول حقوق الانسان ضد ايران بانه عملية تسييس ومساس بهذا المفهوم القيم، لافتا الى ان كندا اختارت اسلوب المواجهة المهترئ بدلا عن التعاطي.

وقال حسني نجاد في كلمة له الثلاثاء خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في مناقشته لقرار حول حقوق الانسان ضد ايران: إن كندا يجب أن تكون قد أدركت لغاية الان بأن خطوتها العقيمة والعبثية هذه، تعد مساسا بحقوق الانسان واجراء مضرا لآليات حقوق الانسان في الامم المتحدة وعدم احترام مشاعر شعب يرصد عن كثب اداء كندا الانتقائي تجاه اوضاع حقوق الانسان.

واشار الى ان كندا وعددا قليلا من الدول على مستوى العالم تدعم بصورة مستمرة وغير مشروطة (اسرائيل) رغم كل الجرائم الوحشية التي ترتكبها في مجال حقوق الانسان وقال: إن هذا المستوى من النفاق والمعايير المزدوجة يبعث على الاستغراب.

ونوه كذلك الى المصادر الدولية الموثّقة لانتهاكات حقوق الانسان في كندا بصورة ممنهجة ضد السكان الاصليين والمهاجرين والاقليات اضافة الى عنف الشرطة وقتل السكان الاصليين وممارسة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات منهم.

واوضح بان هذا الاسلوب النفاقي يمكن مشاهدته بتداعيات خطيرة جدا في مواجهة الارهاب على الصعيد الدولي، اذ انهم يستخدمون بسهولة (الارهابيين الجيدين) الذين يرتكبون انتهاكات صارخة لحقوق الانسان ويدعمونهم لزعزعة الحكومات التي لا تتواءم معهم ويصفوها بـ (الحكومات المارقة) بكل وقاحة.

وتابع قائلاً: انهم ومن دون أي اعتبار يصفون الحرب ضد الاحتلال والهجوم الخارجي ارهابا، ولدول مثل اميركا وكندا يعتبر احترام حقوق الانسان والرقي بالديمقراطية ومكافحة الارهاب كلها اجزاء من المنظومة الايديولوجية للهيمنة.

واشار حسني نجاد الى ان ايران وعلى مدى تاريخها الطويل لم تشهد الرق واستعمار الدول الأخرى ابدا وقال: إن ايران لم تقض ابدا على المجتمعات المحلية ولم تسع ابدا وراء التفوّق العرقي، لذا فمن المثير للسخرية ان يتجرّأ عدد محدود من الدول التي تحمل مثل هذه الامور وحتى أسوأ منها في تاريخها القصير، باستغلال المفهوم القيم لحقوق الانسان من اجل اهدافها السياسية الضيقة.

واكد مندوب ايران ان اصرار كندا على الاستمرار في اسلوب المواجهة المهترئ بدلا عن التعاون يبعث على الاسف واضاف: إن كندا تصر على مشروع القرار هذا في الوقت الذي تعتبر (اسرائيل) وهي نظام التمييز العنصري الاخير في العالم، احد المتبنين له دوما.