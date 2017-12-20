* الادارة الامريكية تحاول من وراء هذه الاستراتيجية اللجوء الى سياسة الإسقاط

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، عن تنديد ايران ورفضها للاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي؛ مصرحا ان نصّ الاستراتيجية برمته والذي تم الافصاح به من قبل ادارة ترامب، مليئة بمحاولات عديمة الجدوى من جانب المخططين لها وذلك بهدف اثارة وبث المخاوف المفتعلة ضد ايران.

وقال المتحدث باسم الخارجية، الثلاثاء، وفي معرض تعليقه على الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي المعلنة، قال: إن ما يتضمنه هذا النص غير المعمول والذي لا يتسم بالحكمة والمصداقية، هو ليس الا تكرار للمزاعم والتهم والاوهام التي لا اساس لها من الصحة لعدد من البلدان الاقليمية في المنطقة وفي امريكا.

واضاف: إن مضمون النص اللامنطقي لهذه الاستراتيجية غير المتزنة واحادية الجانب يشير وبوضوح الى ان الادارة الامريكية حاولت من خلال الاعداد لهذه الاستراتيجية اللجوء الى سياسة الاسقاط ازاء التحديات والهزائم والمعضلات المفتعلة التي تتعرض لها باستمرار على الصعيدين الداخلي والدولي والتي كشفت عن حقائقها خلال العام الماضي أكثر من أي وقت مضى.

واكد قاسمي قائلاً: إن ما تتعرض له امريكا من تهديدات وهمية ومزعومة هي ناجمة عن السياسات والتصرفات الخاطئة تماما، والتي انتهجها المسؤولون في هذا البلد على مرّ العقود الماضية ازاء شعوب العالم وخاصة اخطاؤهم العديدة في منطقتي غرب آسيا والخليج الفارسي الحساسة.

واردف قائلا: يبدو واضحا بان المسؤولين في امريكا ليست لديهم الرغبة في اصلاح سياساتهم وتصرفاتهم وخاصة اعادة النظر في نظرتهم تجاه العالم وباقي الشعوب؛ وعليه فهم لا يطيقون السياسات والرؤى المستقلة لبعض البلدان مثل ايران، ويعتبرونها تتعارض ومصالح الامن القومي في بلادهم وبذلك يبذلون جهودا حثيثة وعديمة الفائدة اصرارا على مواقفهم البالية والمتكررة؛ ما يؤدي الى استمرار المعضلات النابعة عن سياسات الحكومات الامريكية المختلفة في العالم وابقائها في ظروف يسودها الضيق والتعقيدات.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان استراتيجية الامن القومي الامريكية الجديدة هي استراتيجية غير حكيمة تقود العالم الى مزيد من الفلتان الأمني واتساع رقعة الارهاب وزعزعة الاستقرار.

واستطرد قائلاً: إن تجاهل المجتمع الدولي لمغامرات الرئيس الامريكي اتاح الإمكانية للأخير بأن يبني سياساته وآفاقه المستقبلية على أساس التهديدات المفتعلة وغير الحقيقية التي لن تفضي قطعا الى أي نتائج غير الفشل على الصعيدين الدولي والمناطق ذات الاهمية بالنسبة لهذا البلد.