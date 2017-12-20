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رقم الخبر: 209693 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 18:47 الاقسام: محليات  
جولة الحوار السياسي الرابعة بين ايران وفرنسا تعقد في باريس

جولة الحوار السياسي الرابعة بين ايران وفرنسا تعقد في باريس

عُقدت في باريس الاربعاء الجولة الرابعة من الحوار السياسي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وفرنسا.
وترأس الجانب الايراني في هذه الجولة من الحوار، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي، فيما ترأس الجانب الفرنسي الامين العام بوزارة الخارجية موريس غورد مونتاين.
ويأتي الحوار في اطار مذكرة التفاهم الموقّعة خلال زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى فرنسا، والتي تضمنت اقامة الحوار السياسي بين البلدين كل ستة أشهر بشكل دوري في طهران وباريس.
ويدور الحوار حول آلية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتضمن جدول اعمال هذه الجولة من الحوار، تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية خاصة التطورات في الخليج الفارسي والشرق الاوسط.
كما سيلتقي عراقجي خلال زيارته لباريس التي تستغرق يومين، عددا من المسؤولين الفرنسيين، ويلقي كلمة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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