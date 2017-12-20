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رقم الخبر: 209689 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: عربيات  
إستياء ليبي من رغبة التشيك إرسال قوات عسكرية إلى جنوب البلاد

إستياء ليبي من رغبة التشيك إرسال قوات عسكرية إلى جنوب البلاد

خيّمت أجواء من الغضب والاستنكار على الأوساط الليبية عقب إعلان الحكومة التشيكية، اعتزامها إرسال قوات عسكرية إلى جنوب البلاد، للحد من الهجرة غير الشرعية..

واستهجنت وزارتا الخارجية في مدينتي طرابلس، والبيضاء، التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، التي عبر فيها عن رغبته في “إرسال بلاده وحدة عسكرية لحماية الحدود الليبية”، فيما رأى عضو مجلس النواب عن مدينة “أوباري” إبراهيم كرنفودة، أن الدول الأوروبية “لا تكف عن التدخل في شؤون ليبيا، وتحملها مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها”.

وأبدى كرنفودة رفضه تصريحات بابيس، مشيرًا إلى أنّه “يجب على جمهورية التشيك إدراك أن ليبيا دولة ذات سيادة، بغض النظر عن الانقسام السياسي، والانفلات الأمني الذي تعانيه البلاد”، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية عليها دور تنموي في ليبيا، والبحث عن حلول تمنع تدفق المهاجرين إلى بلادنا... “نحن ضحية للمهاجرين الذي يتسللون عبر حدودنا، ولسنا من صنع المشكلة”، وقالت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، من مدينة البيضاء، (شرق البلاد) في بيان، إنها تابعت “بقلق بالغ التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء التشيكي التي توهم من خلالها أنه قادر على انتهاك السيادة الليبية من خلال إرسال عناصر من جيش بلاده لجنوب ليبيا”، واصفة تصريحات بابيس بـ”الفجة التي تستفز مشاعر الليبيين”، وتابعت أن “بلادنا حرة ذات سيادة وتتمتع بالمقومات اللازمة التي تجعلها قادرة على بسط سيطرتها على كامل أراضيها وحماية شعبها ومقدراته، وتأمين حدود البلاد من خلال رجال الجيش والأمن”، مشيرة إلى أن مشكلة تدفق المهاجرين من منطقة الصحراء الأفريقية والشرق الأوسط إلى دول أوروبا عبر ليبيا مشكلة أول من عانت منها بلادنا، بجانب الحرب التي تشنها ليبيا على التطرف.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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