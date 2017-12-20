وبحسب القناة فإن القوات الحكومية تمكنت كذلك من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية كانت بحوزة المسلحين. ولم تفد القناة بمعلومات حول الخسائر في صفوف الجيش الأفغاني، ولم تذكر تفاصيل أخرى. وإلى ذلك كانت مصادر إعلامية أخرى أفادت في وقت سابق من اليوم بالقضاء على 11 مسلحا للحركة في ولاية أوروزغان جنوب البلاد.