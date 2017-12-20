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رقم الخبر: 209687 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 17:46 الاقسام: دوليات  
تصفية 25 مسلحا لـ"طالبان" في أفغانستان

تصفية 25 مسلحا لـ"طالبان" في أفغانستان

تمكنت القوات الحكومية الأفغانية من تصفية 14 مسلحا لحركة طالبان خلال اشتباكات في ولاية هلمند جنوب البلاد، بحسب قناة Tolo News.

وبحسب القناة فإن القوات الحكومية تمكنت كذلك من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية كانت بحوزة المسلحين. ولم تفد القناة بمعلومات حول الخسائر في صفوف الجيش الأفغاني، ولم تذكر تفاصيل أخرى. وإلى ذلك كانت مصادر إعلامية أخرى أفادت في وقت سابق من اليوم بالقضاء على 11 مسلحا للحركة في ولاية أوروزغان جنوب البلاد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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