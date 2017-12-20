|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 209687
|تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017
|الوقت: 17:46
|الاقسام: دوليات
|
تصفية 25 مسلحا لـ"طالبان" في أفغانستان
تمكنت القوات الحكومية الأفغانية من تصفية 14 مسلحا لحركة طالبان خلال اشتباكات في ولاية هلمند جنوب البلاد، بحسب قناة Tolo News.
وبحسب القناة فإن القوات الحكومية تمكنت كذلك من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية كانت بحوزة المسلحين. ولم تفد القناة بمعلومات حول الخسائر في صفوف الجيش الأفغاني، ولم تذكر تفاصيل أخرى. وإلى ذلك كانت مصادر إعلامية أخرى أفادت في وقت سابق من اليوم بالقضاء على 11 مسلحا للحركة في ولاية أوروزغان جنوب البلاد.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر