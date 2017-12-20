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رقم الخبر: 209686 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 17:46 الاقسام: دوليات  
مشاجرة في برلمان أوغندا حول تمديد حكم الرئيس

مشاجرة في برلمان أوغندا حول تمديد حكم الرئيس

وقعت مشاجرة في البرلمان الأوغندي يوم الأربعاء بين بعض النواب وأفراد أمن منعوهم من دخول المبنى أثناء مناقشة قانون سيسمح للرئيس يوويري موسيفيني بتمديد حكمه.

وأظهر بث تلفزيوني حي أفراد الأمن وهم يجرون نائبين إلي سيارة من سيارات الشرطة تحركت بهما إلى وجهة غير معلومة. ولم ترد الشرطة على الفور على اتصالات لطلب تعقيب.

وانتشر مقطع فيديو عن معركة حامية الوطيس بين نواب البرلمان الأوغندي، بسبب محاولة تمرير خطة لإلغاء الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة الذي يبلغ 75 عاما.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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