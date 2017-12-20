قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية يوم الأربعاء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم زيارة بريطانيا في فبراير شباط المقبل لافتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في لندن لكنه لن يلتقي بالملكة إليزابيث.

وتثير زيارة ترامب المقررة لبريطانيا الجدل منذ أن دعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي لزيارة دولة والتي عادة ما تشمل الكثير من مظاهر الفخامة وتستضيفها الملكة.

لكن أكثر من مليوني شخص وقعوا على التماس يقول إن ترامب يجب ألا يدعى لأن ذلك من شأنه أن يسبب حرجا للملكة ومن المتوقع تنظيم احتجاجات وقت زيارته.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن مصدر في وستمنستر قوله إن ترامب أبلغ ماي في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء إنه يعتزم القيام بزيارة عمل لبريطانيا لافتتاح السفارة في مبنى تكلف مليار دولار يطل على نهر التيمز في أواخر فبراير شباط.

ورفض متحدث من مقر رئاسة الوزراء التعليق على تقرير الصحيفة. وقال إن الموقف من زيارة الدولة لم يتغير مضيفا أن الدعوة قدمت لكن لم يحدد موعد للزيارة بعد. وكانت ماي دعت ترامب في بادئ الأمر لزيارة بحلول نهاية 2017.

وتعتبر بريطانيا علاقاتها الوثيقة مع واشنطن علاقة خاصة وعمادا لسياستها الخارجية في الوقت الذي تستعد فيه للخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن العلاقات توترت في الأشهر القليلة الماضية وخاصة في الفترة الأخيرة عندما أثار ترامب ردود فعل غاضبة بانتقاده ماي في تغريدة على تويتر بعد أن انتقدته لإعادته نشر تسجيلات فيديو نشرتها جماعة بريطانية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام.

*90 راكبا عالقون داخل طائرة أثناء ترحيلهم من أمريكا

من جهة أخرى أمضى 92 صوماليا نحو 48 ساعة عالقين داخل طائرة ركاب في انتظار ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وقدم سبعة من هؤلاء الصوماليين، نيابة عن المجموعة، شكوى قضائية إلى محكمة أمريكية الاثنين الماضي أعلنوا فيها أنهم تعرضوا للعنف وظروف غير إنسانية، إذ هبطت الطائرة التي كانت تقلهم في 7 ديسمبر/كانون الأول إلى مقديشو في مطار دكار، عاصمة السنغال، حيث انتظروا 23 ساعة داخلها قبل العودة إلى الولايات المتحدة.

وأشار المتضررون إلى أن موظفي "وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك" الأمريكية كانوا يهينون وحتى يعتدون بالضرب على من أقدم على الاحتجاج أو مجرد القيام من مقعده لتوجيه أسئلة، مضيفين أن جميع المراحيض على متن الطائرة تعطلت سريعا، مما زاد من معاناة "الركاب المضطرين".

من جانبها، رفضت الوكالة الاتهامات بسوء التعامل مع الصوماليين أثناء ترحيلهم، مضيفة أن الطائرة اضطرت إلى العودة بسبب عدم توفير فترة الاستراحة المطلوبة لطاقمها في دكار.

وأشارت الوكالة إلى أن 61 من 92 من مجموعة الصوماليين أدينوا قضائيا من قبل في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت تمتنع عن ترحيل المهاجرين الصوماليين خلال العقود الماضية بسبب سوء الأوضاع داخل بلادهم، غير أن تعداد المرحَّلين ارتفع بشكل حاد منذ أواخر عام 2016، مع تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم، وذلك بالرغم من تصعيد النزاع مع حركة "الشباب" في الصومال.

وارتفع عدد الصوماليين الذين تم ترحيلهم من 192 شخصا في عام 2016 إلى 521 في 2017.