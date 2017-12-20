قال خفر السواحل الكوري الجنوبي إنه أطلق 249 طلقة تحذيرية على مجموعة من زوارق الصيد تحوم حول إحدى سفن الدورية التابعة له في المياه الكورية الجنوبية، الأمر الذي دفع الصين إلى الدعوة إلى ضبط النفس.

وتضع شرطا لوقف المناورات ضد بيونغ يانغ

وعادة ما يطارد خفر السواحل الكوري الجنوبي زوارق صينية يشتبه في أنها تصطاد بشكل غير مشروع في المياه الكورية الجنوبية مما أثار أحيانا مواجهات عنيفة وعقّد علاقة تعد مهمة لمساعي كبح البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وقال خفر السواحل إن أسطولا من 44 زورق صيد صيني محصنين بقضبان وشباك معدنية بدأ يوم الثلاثاء مطاردة سفينة دورية كانت وجهت تحذيرات للزوارق بالابتعاد.

وأضاف في بيان: سعت زوارق الصيد الصينية للدوران حول سفينة الدورية التابعة لنا والاصطدام بها متجاهلة التحذيرات.

وأبدت الصين قلقها البالغ إزاء التقارير. وكانت الصين تقدمت من قبل باحتجاجات دبلوماسية لدى كوريا الجنوبية جراء استخدام خفر السواحل الكوري الجنوبي للقوة.

وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية للصحفيين في بكين: نأمل أن تتعامل كوريا الجنوبية مع هذه القضية بشكل ملائم وألا تتخذ إجراءات صارمة تعرض سلامة المواطنين للخطر.

وقالت وزارة الخارجية في سيئول: إن خفر السواحل طبق قانون البلاد باستخدامه للأسلحة في خطوة قانونية ضد الزوارق التي انتهكت بشكل جسيم مياه البلاد من أجل الصيد بشكل غير مشروع.

في سياق آخر ذكر مسؤول بالبيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أن أي تأجيل في المناورات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة مرهون بإقدام كوريا الشمالية على استفزازات من عدمه خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية العام المقبل.

وأضاف المسؤول "يمكن لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن تدرسا إمكان تأجيل المناورات لقد تقدمت بهذا الاقتراح للولايات المتحدة وهي تراجعه حاليا. بيد أن ذلك كله يعتمد على كيف ستتصرف كوريا الشمالية"، وفق ما نقلت "رويترز" عن شبكة "إن.بي.سي نيوز" الإخبارية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه: إن قال الثلاثاء إنه مستعد لمحاولة تهدئة التوتر قبيل دول الألعاب الشتوية التي ستقام في بلاده من خلال الحد من المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة.

ورفض ديف بنهام المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادي مناقشة أي خطط تخص المناورات.

وحثت اليابان وكوريا الجنوبية، حليفتا الولايات المتحدة، الصين على ممارسة مزيد من الضغط على كوريا الشمالية بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

وتعتبر كوريا الشمالية أن المناورات التي تجري في جارتها الجنوبية بالتمرين الممهد لغزوها.