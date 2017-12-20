ودعا البرلمان، فى توصية صدرت، إلى العمل على عقد قمة عربية وأخرى للاتحاد الأفريقي لنقاش هذا القرار وتداعياته واتخاذ ما يلزم، لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة وعدم الخنوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة. كما دعا البرلمان الموريتاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع الفوري عن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل".

وأكد البرلمان، فى مقترح توصية بخصوص القرار الأمريكي، رفضه المطلق لهذا القرار، مشددا على أنه "باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني على الوضع المستقبلي للمدينة والمقدسات الموجودة بها".