  • الأربعاء ١ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الأربعاء , ديسمبر 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209682 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 17:36 الاقسام: عربيات  
برلمان موريتانيا يدعو للتصدي لقرار ترامب بشأن القدس

برلمان موريتانيا يدعو للتصدي لقرار ترامب بشأن القدس

رفض البرلمان الموريتاني بشدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
ودعا البرلمان، فى توصية صدرت، إلى العمل على عقد قمة عربية وأخرى للاتحاد الأفريقي لنقاش هذا القرار وتداعياته واتخاذ ما يلزم، لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة وعدم الخنوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة. كما دعا البرلمان الموريتاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع الفوري عن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل".
وأكد البرلمان، فى مقترح توصية بخصوص القرار الأمريكي، رفضه المطلق لهذا القرار، مشددا على أنه "باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني على الوضع المستقبلي للمدينة والمقدسات الموجودة بها".
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: نواكشوط/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/2170 sec