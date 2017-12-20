قالت محكمة في لندن يوم الأربعاء: إن متهما بالتخطيط لقتل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سيمثل للمحاكمة في يونيو حزيران ولمدة خمسة أسابيع.

ونعيم الرحمن (20 عاما)، وهو من شمال لندن، متهم بالتخطيط لتفجير عبوة ناسفة عند بوابات مقر رئاسة الوزراء وذلك حتى يتسنى له دخول مكتب ماي وقتلها وسط فوضى الانفجار.

ومثل المتهم أمام محكمة أولد بيلي الجنائية المركزية في لندن واتهم بالتخطيط لأعمال إرهابية ولا يزال رهن الاحتجاز.

الى ذلك قالت محكمة في لندن يوم الأربعاء: إن بريطانيا متهما بنشر صورة للأمير جورج البالغ من العمر أربعة أعوام وعنوان مدرسته في لندن بوصفها أحد الأهداف المحتملة للإسلاميين المتشددين سيحاكم في 30 أبريل نيسان.

والأمير جورج ترتيبه الثالث في ولاية عرش بريطانيا. وحسنين رشيد (31 عاما) متهم بنشر المعلومات على تطبيق تليجرام للرسائل الإلكترونية لتشجيع المتشددين على تنفيذ هجمات بالإضافة إلى معلومات لمساعدتهم على تحديد أهداف محتملة مثل الملاعب الرياضية.

ومثل رشيد أمام محكمة أولد بيلي الجنائية المركزية في لندن ووجهت له تهمة الإعداد لأعمال إرهابية وسيظل في السجن. ومن المقرر أن تجري محاكمته أمام محكمة وولويتش كراون في جنوب لندن.