أعلن الجيش المصري، مقتل ضابط وإصابة 2 آخرين في استهداف مطار العريش بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق) بإحدى القذائف أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية للمدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إنه “تم اليوم استهداف مطار العريش بإحدى القذائف، وقد نتج عن الحادث استشهاد ضابط وإصابة 2 آخرين وإحداث تلفيات جزئية بإحدى طائرات الهليكوبتر”.

وأضاف: “قامت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة، وذلك أثناء زيارة القائد العام (وزير الدفاع صدقي صبحي) ووزير الداخلية (مجدي عبد الغفار) لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش”.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 50: 17 ت.غ.

وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، إن الوزيرين كان يتفقدان الحواجز الأمنية المتواجدة بمدينة العريش ولم يصيبا بأذى وعادا إلى القاهرة.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن رفعت درجة الاستعداد القصوى، مع إعلان حالة الاستنفار الأمنى، لحين ضبط مرتكبي الحادث.

ويوجد مطار العريش الدولى جنوبي مدينة العريش ويبعد عن مديرية أمن شمال سيناء بحوالى 8 كيلو مترات وتوقفت الرحلات المدنية بالمطار منذ 2013 بسبب الأوضاع الأمنية.

واستهدفت عناصر متشددة المطار أكثر من مرة كان أبرزها في 2013 و2016.

وتشهد سيناء المصرية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك ضارية بين قوات الأمن وجماعات متشددة، أدت إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة المصرية، ويقول الجيش إنه قتل المئات من العناصر المسلحة المتشددة في حملات عسكرية برية وجوية هناك.