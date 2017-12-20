أصدر حزب الله اللبناني، الأربعاء، بياناً عاجلا في ذكرى مرور 1000 يوم على بدء التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وقال البيان، الذي نقلته قناة المنار، إنه "بعد مضى ألف يوم من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وشعبه، وكل من فيه وما فيه، قد ارتسمت خلال هذه الفترة مشهد الإجرام والوحشيّة والقتل والمجازر التي لم توفر صغيراً ولا كبيراً والتدمير الذي لم يوفر مسجداً ولا مستشفى ولا مدرسة ولا سوقاً ولا قرية ولا مدينة والحصار المطبق الذي يهدد الملايين بالمرض والمجاعة والموت، مع الإصرار السعودي على مواصلة الحرب حتى النهاية ورفض أي حل سياسي معقول ومتوازن".

وأضاف البيان، أن الألف يوم ارتسمت فيه أيضا "مشهد الصمود والبطولة والثبات والصبر الذي جسده الشعب اليمني المظلوم، برجاله ونشائه وشيوخه وأطفاله وعبر عنه مجاهدوا الجيش واللجان الشعبية في جميع محاور القتال والذي أقل ما يقال عنه أنه أشبه بالمعجزة والأسطورة، بالإضافة إلى "الصمت العالمي والإسلامي والعربي المذهل والغريب على كل هذه الجرائم والمجازر، فلا صوت ولا حراك ولا موقف ولا ضمير، وكأن الذين تمزق اجسادهم واجساد اطفالهم في اليمن ليسوا عرباً ولا من البشر".

وجدد حزب الله "إدانتة الشديدة لما وصفه "العدوان والإصرار السعودي على مواصلة العدوان"، مطالباً بوقف هذه الحرب الظالمة والغاشمة والعمل على إيجاد حل سياسي شامل وسريع.

كما أكد على تأييده المطلق للشعب اليمني الصابر وقيادته الحكيمة والشجاعة ولأبطاله البواسل الصامدين أمام كل جيوش المرتزقة الذين جيء بهم من كل العالم، مطالباً الشعوب العربية والإسلامية وجميع القيادات والحكومات والأحزاب والنخب وأصحاب الضمائر في العالم، للخروج من صمت القبور ورفع الصوت عالياً لوقف هذه الكارثة الإنسانية الكبرى التي لا مثيل لها منذ عقود.

* الحريري: الانتخابات ستجري في موعدها

من جهة أخرى، أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أن " الانتخابات النيابية ستجري في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية في أيار/مايو المقبل، على أساس القانون الانتخابي النسبي. وقال الحريري، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي في بيروت: إن أمام الحكومة استحقاقا وطنيا كبيرا، هو إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي الجديد، وكما يعرف الجميع، القانون انجز بعد نقاش طويل استمر سنوات ونتيجة اتفاق بين كل مكونات الحكومة”.

وأكد أنه “في موضوع الانتخابات لا عودة الى الوراء، فالانتخابات ستجري في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية، ولدينا رهان جدي على أن تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد الى مسار ديموقراطي جديد”.

وأضاف أن “الحكومة واجهت تحديات كثيرة خلال السنة، ومرت عليها أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، لكن هذا الأمر لا يلغي أن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة، وكان آخرها المراسيم الخاصة بقطاع النفط”.

وتابع الحريري “من إقرار قانون الانتخابات الى التعيينات الدبلوماسية والإدارية والتشكيلات القضائية، الى قرار سلسلة الرتب والرواتب وتجديد العمل بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، الى انتصارات الجيش على الارهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة، انا فخور جدا أني عملت مع مجلس وزراء وضع نفسه بخدمة لبنان واللبنانيين، واتخذ قرارا تاريخيا بالنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة”.وأعلن أن ” التوافق الذي أبرمناه بين جميع الأطراف أدى الى إنجاز العديد من الأمور والمسائل التي لم يكن بالإمكان انجازها في ظل أجواء الانقسام”.يذكر أن الانتخابات النيابية ستجري يوم الأحد السادس من أيار/مايو المقبل في جميع أنحاء لبنان.