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رقم الخبر: 209674 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
الذهب يرتفع بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على إصلاح قانون الضريبة
والنفط بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام

الذهب يرتفع بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على إصلاح قانون الضريبة

صعدت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي، الأربعاء، بدعم توقعات أن الحكومة الأمريكية ستطبق أكبر إصلاحات ضريبية في نحو 30 عاماً مما أبقى الدولار مستقراً.

وزاد الذهب بأكثر من اثنين بالمئة مرتفعاً من أدنى مستوى في خمسة شهور عند 92ر1235 دولار للأوقية (الأونصة) يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول بدعم من ضعف الدولار الذي يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبحلول الساعة 09ر10 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 52ر1264 دولار للأوقية. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 3ر0 بالمئة إلى 70ر1267 دولار للأوقية. وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهر في وقت سابق الشهر الجاري، لكنه استقر يوم الأربعاء بعدما وافق مجلس الشيوخ على إصلاح ضريبي شامل بقيمة 5ر1 تريليون دولار قد يعزز النمو الاقتصادي الأمريكي.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وسجلت 12ر16 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 30ر916 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم أيضاً 3ر0 بالمئة إلى 22ر1025 دولار للأوقية.

أما أسعار النفط، فارتفعت بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية واستمرار تعطل خط أنابيب خام فورتيس في بحر الشمال. وبحلول الساعة 52ر07 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً، أو ما يعادل 3ر0 بالمئة، إلى 72ر57 دولار للبرميل عن آخر تسوية. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتاً أو 2ر0 بالمئة إلى 94ر63 دولار للبرميل.

وأعلن معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 2ر5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر/ كانون الأول إلى 7ر438 مليون برميل.

وتلقت أسعار النفط دعماً أيضاً من استمرار تعطل خط أنابيب فورتيس في بحر الشمال. لكن على الرغم من هذا التعطل وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية، ظلت أسعار النفط بعيدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة عند 63ر65 دولار للبرميل لخام برنت و05ر59 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.

 
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