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رقم الخبر: 209673 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
دراسة مزايا الإستثمار الأجنبي في إيران
خلال إجتماع طريق الحرير..

دراسة مزايا الإستثمار الأجنبي في إيران

قال الملحق التجاري للجمهورية الاسلامية الايرانية في بكين: انه خلال اجتماع طريق الحرير الذي عقد الأسبوع الماضي في بكين تم دراسة العديد من مزايا الاستثمار الأجنبي في ايران.

وأشار رضا سيد آغازادة، الأربعاء، الى اجتماع طريق الحرير للتجارة والتبادلات الثقافية الذي حضرته اكثر من 200 شركة واتحادية صينية ودبلوماسيون وسفراء الدول الأجنبية في بكين، وقال: انه تم توزيع كتاب الاستثمار الإيراني على المشاركين وبيان مزايا الاستثمار في بلادنا.

وشرح كل من ممثلي كرواتيا وليتوانيا وباكستان والنيبال وايران فرص الاستثمار في بلادهم والمشوقات التي تقدمها حكوماتهم لجذب الاستتثمار الأجنبي.

يذكر أن حجم التجارة بين ايران والصين سجل في عام 2016 نمواً في الوزن بمقدار410 آلاف طن، مقارنة مع العام 2015 وبلغت قيمته 24ر31 مليار دولار .

 
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