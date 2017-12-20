قال السفير الإيراني لدى باكو: ان النشطاء الإقتصاديين استثمروا خلال العشرين سنة الأخيرة ملياري دولار في جمهورية آذربايجان.

وأضاف جواد جهانغيرزادة، خلال كلمة له بحضور محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الذي إجتمع بعدد من الإيرانيين المقيمين هناك: ان عدد الإيرانيين الذين يقطنون جمهورية آذربايجان للإقامة أو العمل أوالدراسة قد بلغ حالياً الـ10 آلاف. ووفقاً للسفير، فان معظم نشاطات الإيرانيين المهنية في جمهورية آذربايجان تتمثل في قطاع التجارة والإستثمار، إذ تم منح رخصة تجارية لما يقارب 450 شركة إيرانية إستثمر خلالها الإيرانيون ما يقارب الملياري دولار.

وفي هذا السياق، أشاد عبدالباري غوزل، مدير شركة (آذرسون) ممثلاً عن النشطاء الإقتصاديين الإيرانيين، أشاد بجهود قيادات البلدين في توفير المناخ المطلوب للإستثمار. كما أشاد غوزل بمساعي رئيسي جمهورية آذربايجان السابق والحالي في تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً على عامل الأمن الشامل الذي يحظى به البلدان في إنجاح هذه النشاطات التجارية، معتبراً آذربايجان ممراً إلى أسواق الدول المستقلة ذات الأرباح المشتركة مع هذين البلدين.

يذكر ان محمد جواد ظريف وصل عصر الثلاثاء الماضي العاصمة باكو للمشاركة في الإجتماع الثلاثي لوزراء خارجية إيران وآذربايجان وتركيا.