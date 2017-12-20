أعلن رئيس محطة الشحن والنقل البري بمنطقة ميرجاوة (جنوب شرق ايران) الحدودية مع باكستان، عن ترانزيت 605 آلاف و33 طناً من السلع خلال فترة 21 مارس/ آذار - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بنمو 16 بالمئة عن الفترة المناظرة 2016.

وأوضح رضا كيخا، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان ترانزيت السلع بلغ خلال الشهور الثمانية 605 آلاف و33 طناً عبر 25 ألفاً و639 شاحنة. ولفت الى أن مرور المسافرين من معبر ميرجاوة سجل نمواً خلال الفترة المذكورة بنسبة 11 بالمئة وبلغ 198 ألف مسافر بواسطة 1274 حافلة.

وأشار كيخا الى أهم السلع المصدرة من ميرجاوة وهي الحديد والقير والفستق والتفاح والبلاط.