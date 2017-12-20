اندلعت مواجهات في الصباح الباكر من يوم الأربعاء، وأصيب ثلاثة فلسطينيين بجراح، وعشرات آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

ووقعت المواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، إثر قيام قوة عسكرية إسرائيلية بتأمين دخول حافلات إسرائيلية تنقل عشرات المستوطنين لـ"قبر يوسف"، لأداء "صلوات دينية"، وفق شهود عيان.

وأضافوا أن المواجهات اندلعت في منطقة بلاطة وشارع عمان شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن طواقم طبية قدمت العلاج لثلاثة مصابين بجراح إثر إصابتهم بالرصاص الحي والمطاطي، مضيفة أن حالة المصابين بين متوسطة وخطيرة.

وقال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا الإسعاف لعشرات المصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وبحسب الشهود، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز تجاه الشبان، الذين رشقوا القوات بالحجارة والعبوات الفارغة، وأشعلوا النيران في إطارات المركبات الفارغة.

وكان المئات من الشبان قد تواجدوا في ساعات الليل في الشوارع المحيطة بقبر يوسف، للتصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين الذين كانوا يستعدون لاقتحام القبر.

وبحسب مواقع فلسطينية، فإن الإسرائيليين يزعمون أن "قبر يوسف" مقام مقدس لديهم بذريعة وجود عظام من يوسف (عليه السلام) داخله، لكن علماء الآثار يؤكدون أن عُمر القبر لا يتجاوز البضعة قرون، مرجحين أن يكون المقام لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات.

* اعتقالات في الضفة والقدس المحتلة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 27 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في واحدة من أوسع حملات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال بشكل شبه يومي.

وطالت الاعتقالات فتيات ونشطاء من الشباب وقيادات من حركتي فتح وحماس، في خطوة قد تستهدف منع التصعيد الميداني الرافض لإعلان ترامب القدس "عاصمة لإسرائيل".

ففي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينيا، وشنت حملة مداهمات واسعة في القدس المحتلة اعتقلت فيها 10 أشخاص، من ضمنهم قيادات من حركة فتح.

ومن بين المعتقلين في الضفة أسيران محرران، من مدينة نابلس وبلدة تل شمال الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن المواجهات مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي، منذ قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل"، الأمر الذي أثار غضبا عربيا وإسلاميا، وتنديدا دوليا.

* جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن القدس

من جانب آخر، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة، الخميس؛ للتصويت على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده في مجلس الأمن.

وطلب اليمن وتركيا عقد الجلسة الطارئة للجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، باسم كتلة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ووزع البلدان مسودة قرار، الثلاثاء، تعكس ما ورد في القرار الذي تم نقضه، وتؤكد أن أي قرار حول وضع القدس لا قيمة قانونية له، ويجب أن يلغى.

وكانت مصر طرحت مشروع القرار، الذي نال تأييد كل الدول الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، الاثنين.

ولا تذكر المسودة التي تم توزيعها في الجمعية العامة قرار ترامب، لكنها تعرب عن "الأسف العميق حول القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس".

وتوقع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن يحصل مشروع القرار على "تأييد واسع جدا"، وقال إن القدس موضوع "يجب أن يحل من خلال المفاوضات" بين إسرائيل والفلسطينيين.ولا تحظى أي دولة بحق النقض في الجمعية العامة، خلافا لمجلس الأمن.وقال منصور للصحفيين إن "الجمعية العامة ستقول ودون خوف من الفيتو إن المجموعة الدولية ترفض قبول موقف الولايات المتحدة أحادي الجانب".

وكان قرار ترامب، في 6 كانون الأول/ ديسمبر، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أثار موجة تنديد عالمية وتظاهرات احتجاج في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وكانت دول حليفة للولايات المتحدة، مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأوكرانيا، من بين الدول الـ14 التي صوتت لصالح القرار في مجلس الأمن.

ووصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة التصويت بأنه "إهانة"، وحذرت من أن الولايات المتحدة لن تنسى ما حصل.

من جهة أخرى، رحب القيادي في حركة فتح الفلسطينية أحمد المندوه، بإعلان روسيا الاتحادية استعدادها للقيام بدور "الوسيط النزيه" في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن روسيا تقدم للدول العربية التي تعاني من أزمات، ما لم تقدمه بعض الدول العربية الكبرى التي كانت تتباهى بدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف المندوه، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أن الشعب الفلسطيني يدرك أن روسيا تؤيد بقوة حقه في إنشاء دولة فلسطينية، تكون عاصمتها القدس الشرقية، وهو حق للفلسطينيين، حتى وإن كان منقوصاً.

وتابع: "مصر وروسيا تقدمتا هذه المرة في ركاب دعم القضية الفلسطينية، حيث أن مصر كانت قدمت قراراً في مجلس الأمن، يرفض كل الخطوات والقرارات الأحادية، التي تصعد حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو الأمر الذي واجهته الولايات المتحدة بـ"فيتو"، وبعدها دخلت روسيا على الخط".

وأعلنت روسيا أنها مستعدة للعب دور "وسيط نزيه" في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدة دعمها لمبدأ إنشاء دولة لفلسطين عاصمتها القدس الشرقية. وأضافت عقب جلسة التصويت على القرار المصري بشأن القدس، أن كل الخطوات الأحادية تصعد حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.