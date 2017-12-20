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رقم الخبر: 209669 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 17:51 الاقسام: اقتصاد  
شركة هندية تعرب عن رغبتها بالإستثمار في إيران

شركة هندية تعرب عن رغبتها بالإستثمار في إيران

أعرب مسؤولو شركة (آي.ام.سي الهندية) عن رغبتهم في الاستثمار داخل ايران في قطاع بناء وإدارة مستودعات صادرات المواد النفطية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة النفط الايرانية، ان المدير التنفيذي لشركة (آي.ام.سي الهندية) آشواني رائو، التقى بالمدير التنفيذي لشركة (بايان هاي نفتي) الإيرانية وعدد من مسؤولي ورؤساء هذه الشركة، وبحث معهم آليات العمل المشترك وسبل التعاون بين الجانبين.

وقال رائو: ان صناعة النفط في ايران تحظى بأهمية كبيرة في ما يتعلق بإمكانيات جذب المستثمرين في المجالات الكبرى والمتوسطة، مضيفاً: ومن بين هذه القطاعات نرى صادرات النفط الخام والمنتوجات البتروكيماوية تحتل مكانة عالية. وأوضح ان الشركات النفطية الكبرى في ايران أصبحت في مكانة عالية لاسيما بعد الإتفاق النووي، مشيراً الى أن ايران تحظى بإمكانيات عالية في الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

 
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