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رقم الخبر: 209668 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 17:51 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج الفولاذ في إيران لامس 20 مليون طن خلال 11 شهراً

إنتاج الفولاذ في إيران لامس 20 مليون طن خلال 11 شهراً

أعلن الإتحاد العالمي للصلب(World Steel) ان إنتاج ايران سجل واقع 19 مليوناً و791 ألفاً و344 طناً خلال فترة يناير/ كانون الثاني - نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بنمو بلغ 9ر31 بالمئة عن الفترة المماثلة 2016.

وذكرت بيانات الإتحاد ان ايران أنتجت مليوناً و952 ألفاً و82 طناً في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بارتفاع 8ر1 بالمئة عن شهر السابق أكتوبر/ تشرين الثاني الذي بلغ الإنتاج فيه مليون و917 ألفاً و994 طناً.

يذكر أن ايران تستهدف بلوغ طاقة إنتاجية 55 مليون طن حتى عام 2025 والارتقاء للمرتبة الخامسة عالمياً.

وبحسب بيانات مصلحة الجمارك الايرانية، فان صادرات الصلب بلغت 2ر6 مليار دولار في 8 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار -21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بارتفاع 4 بالمئة على أساس سنوي.

 
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