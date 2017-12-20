وأوضح بيمان قرباني، بملتقى (ليزنك) الوطني بجامعة طهران، ان النمو الاقتصادي بلغ في فصل الربيع (21 مارس/ آذار - 21 مايو/ أيار) 5ر4 بالمئة، فيما بلغ النمو في فصل الصيف 3ر5 بالمئة، حيث يشير ذلك الى الخروج من الركود بالاعتماد على النمو الصناعي بالنصف الأول (21 مارس/ آذار - 22 سبتمبر/ أيلول 2017).

من جهة ثانية، أكد قرباني أن الصفقات العقارية في مدينة طهران سجلت نمواً بنسبة 7ر7 بالمئة في 8 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما سجل متوسط قيمة الصفقات نمواً بنسبة 1ر7 بالمئة عن الفترة المماثلة 2016.