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رقم الخبر: 209667 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 17:52 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني: النمو الإقتصادي بفصل الصيف 3ر5%

المركزي الإيراني: النمو الإقتصادي بفصل الصيف 3ر5%

أعلن مساعد محافظ البنك المركزي الايراني، ان نسبة النمو الاقتصادي في فصل الصيف خلال فترة 22 مايو/ أيار - 22 سبتمبر/ أيلول 2017 بلغت 3ر5 بالمئة.

وأوضح بيمان قرباني، بملتقى (ليزنك) الوطني بجامعة طهران، ان النمو الاقتصادي بلغ في فصل الربيع (21 مارس/ آذار - 21 مايو/ أيار) 5ر4 بالمئة، فيما بلغ النمو في فصل الصيف 3ر5 بالمئة، حيث يشير ذلك الى الخروج من الركود بالاعتماد على النمو الصناعي بالنصف الأول (21 مارس/ آذار - 22 سبتمبر/ أيلول 2017).

من جهة ثانية، أكد قرباني أن الصفقات العقارية في مدينة طهران سجلت نمواً بنسبة 7ر7 بالمئة في 8 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما سجل متوسط قيمة الصفقات نمواً بنسبة 1ر7 بالمئة عن الفترة المماثلة 2016.

 
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