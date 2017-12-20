وقال والكر، الأربعاء، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): لو تقدمت صفقة (رام) على النحو المطلوب، سنبدأ أولى الخطوات لرفع مستوى التعاون التجاري بيننا وبين إيران خاصة في زيادة نسبة إنتاج النفط فيها.

وقد أعرب والكر عن ارتياحه لهذا التعاون بسبب إزاحة العقوبات عن إيران بعد توقيعها الإتفاق النووي، وقال: ان إيران شريكة لنا في حقل (رام) الغازي الذي يوفر 5 بالمائة من الغاز الإستهلاكي لإنجلترا، كما لدينا شركاء آخرون بدأنا للتو التواصل والتفاوض التجاري معهم وسيلتحق بمشروعنا 120 خبيراً في المجال النفطي. وحدد رئيس الشركة عمر هذا الحقل حتى نهاية عام 2023، وأعلن بأن شركته وضعت خططاً لزيادة المدى الإنتاجي لهذا الحقل حتى عام 2028.

وفي رد له على سؤال بشأن إمكانية حؤول الحظر الأمريكي دون تفعيل هذا التعاون، لم يستبعد والكر أن تترك العقوبات أثرها على التعاون مع إيران خاصة بالنسبة للأجهزة التي يتوجب على شركته شراؤها من الولايات المتحدة، وقال: إننا سنطلب منها ترخيص ذلك لنا، إذ أن شركة (بي.بي) قد حصلت على هذا النوع من الترخيص والذي من شأنه أن يساعدنا في شراء تلك الأجهزة المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية لحقل (رام) تبلغ 23 مليار مترمكعب من الغاز.