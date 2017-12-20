نفى مصدر ايراني مطلع خبر تعليق شركة طيران (الإتحاد) الإماراتية رحلاتها بين أبوظبي وطهران، مشيراً الى أن منظمة الطيران المدني الايراني هي التي اتخذت قراراً بخفض عدد رحلات الشركة الإماراتية الى ايران.

وقال مصدر مطلع، في تصريح لمراسل وكالة مهر للأنباء: ان خبر تعليق الرحلات بين البلدين لا أساس له من الصحة، وإنما من المقرر تقليص عدد رحلات الشركات الإماراتية الى ايران. وأوضح ان عدد رحلات شركات الطيران الإماراتية بين البلدين هي أكثر من عدد رحلات شركات الطيران الايرانية، مضيفاً: من أجل الوصل الى توازن بين رحلات شركات الطيران في البلدين، من المقرر أن تتخذ منظمة الطيران المدني الايراني قراراً بخفض تراخيص شركات الطيران الإماراتية بهدف الدعم الاقتصادي لشركات الطيران الداخلية.

وأكد المصدر المسؤول ان قرار خفض رحلات الشركات الإماراتية لم تتخذه السلطات الإماراتية، وقال: بخصوص تقليص رحلات شركة طيران الإتحاد الإماراتية أيضاً، فالهدف هو خفض رحلات هذه الشركة الى رحلتين أسبوعياً ابتداء من 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وكانت شركة (الإتحاد للطيران) الإماراتية قد أعلنت الثلاثاء عن تعليق رحلاتها الجوية على خط أبوظبي طهران اعتباراً من 24 يناير/ كانون الثاني عام 2018.

وذكرت وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية ان الشركة ستقوم بتعديل عدد رحلاتها بين العاصمتين الاماراتية والايرانية بدءاً من 25 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017 وحتى 23 يناير/ كانون الثاني من العام 2018 لتقلصها من 5 رحلات أسبوعياً الى رحلتين.