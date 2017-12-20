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رقم الخبر: 209664 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 17:53 الاقسام: اقتصاد  
قريباً.. توقيع إتفاقية لتطوير حقلين نفطيين إيرانيين مع شركات متعددة الجنسيات

قريباً.. توقيع إتفاقية لتطوير حقلين نفطيين إيرانيين مع شركات متعددة الجنسيات

أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية لمناطق النفط الجنوبية، بيجن عالي بور، عن توقيع إتفاقية مع شركات أجنبية لتطوير حقل كرنج النفطي (جنوب البلاد) خلال الشهر القادم، بجانب حقل شادكان النفطي (جنوب غرب) حتى 20 مارس/ آذار 2018.
وأوضح عالي بور، الأربعاء، ان توقيع الإتفاقية الخاصة بتطوير حقل كرنج سيتم مع كونسرسيوم (برغاس) الدولي وشركة (مبنا) الايرانية. مضيفاً: ان الشركات المذكورة قدمت في إطار هذا التعاون في سبتمبر/ أيلول الماضي لكبار المسؤولين بالشركة الوطنية لمناطق النفط الجنوبية، نتائج أبحاثها بجانب مقترحاتها التي ارتكزت على محاور زيادة الإنتاج وتقدير المبالغ الاستثمارية وتحديث المنشآت.
وأشار في ذات السياق الى أن الأبحاث الخاصة بتطوير حقل شادكان أنجزت أيضاً بواسطة شركتي (تات نفت) و(زاروبيج نفت) الروسيتين وبالتعاون مع شركتي (باساركاد) و(تكنو) الايرانيتين، على أن يتم قريباً استئناف المحادثات بين الجانبين وصولاً لمرحلة المفاوضات الرامية لتوقيع إتفاقية تنص على تطوير حقل شادكان مع الشركة التي تقدم أفضل العروض في هذا الخصوص.
 

 
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