* مقتل عشرات المرتزقة وأسر آخرين في تعز * منظمة دولية: اليمن نحو المجاعة وتفشي الأمراض

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 38 بينهم نساء وأطفال.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 15 مواطناً بينهم نساء وأطفال إثر غارة على منزل المواطن علي بن علي السوادي في منطقة عبية بمديرية بيحان محافظة شبوة.

وذكر المصدر أن أكثر من سبعة مواطنين استشهدوا وأصيبوا في غارة على سيارات المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة، كما شن الطيران أربع غارات على مديرية الجراحي وغارة على مديرية الدريهمي.

وفي محافظة تعز استهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية منزل المواطن طه علوان عبده في قريبة الشعوبة غرب مفرق الأحيوق بمديرية الوازعية ما أدى إلى استشهاد ثلاث نساء وستة أطفال.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الجوف في مديرية القرشية بمحافظة البيضاء أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح ثلاثة آخرين.

وأصيب مواطن بجروح بليغة إثر غارة استهدفت سيارته في قرية المديد بمديرية نهم، فيما استهدف مرتزقة العدوان منازل المواطنين في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب بقذائف المدفعية.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات على مزارع المواطنين في مناطق محديدة وآل صبحان وآل مجدع بمديرية باقم وغارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح وغارتين على منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية وثلاث غارات على مديرية الظاهر.ولفت المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقتي آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه ومنطقة الغور بمديرية غمر.وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن ست غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وست غارات أخرى على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وغارتين على جبل المرحة جوار مصنع اسمنت عمران.

وحسب المصدر أطلق طيران الأباتشي التابع للعدوان أكثر من 93 صاروخاً على الحثيرة في جيزان.

* مقتل عشرات المرتزقة واسر آخرين في تعز

وعلى صعيد متصل، نقل مراسل العالم في اليمن عن مصدر عسكري مقتل العشرات من مرتزقة العدوان السعودي وأسر آخرين وإحراق طقم عسكري لهم خلال كسر زحفهم على قرية الحوايط بمنطقة موشج شمال يختل بمديرية المخاء غرب مدينة تعز.وفي نجران، تم تدمير طقمين محملين بمرتزقة الجيش السعودي بعبوات ناسفة في الطريق بين موقعي الطلعة وصلة ومصرع طاقمهما.

* استهداف قادة سعوديين في قصر بالرياض

الى ذلك، أكدت القوة الصاروخية أن هدف الصاروخ الباليستي اجتماع موسع لقادة النظام السعودي في قصر اليمامة.

وذكر مراسل العالم أن "القوة الصاروخية اليمنية أعلنت الثلاثاء إطلاق صاروخ بركان تو إتش الباليستي، على قصر اليمامة في الرياض" منوهة الى انه اصاب هدفه بدقة.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر في الرياض "سماع دوي انفجار في العاصمة".هذا فيما ادعى تحالف العدوان السعودي انه تمكن من اعتراض الصاروخ الباليستي.

* أوكسفام: اليمن يقترب نحو المجاعة

من جانب آخر، قالت منظمة “أوكسفام” الدولية، الأربعاء، إن “المجاعة تقترب من سكان اليمن بشكل أسرع من أي وقت مضى”، بعد ألف يوم من الحرب والحصار، محذرة من أن مليون طفل معرضون لخطر الإصابة بمرض الدفتيريا.

وفي بيان لها، حذرت المنظمة من مخاطر الحصار على الموانئ الشمالية لليمن؛ ما يحرم المواطنين من الغذاء والوقود والأدوية.

وحذرت من أن “الأدوية تنفذ من المستشفيات، كما ارتفعت حالات الإصابة بمرض الدفتيريا، وهناك ما لا يقل عن مليون طفل معرضون لخطر الإصابة بهذا المرض”.

من جانبه، قال مارك غولدرينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة “أوكسفام”، إن “قطع الأغذية والوقود والأدوية الحيوية عن السكان ليس له أي مبرر ولا ينبغي التساهل معه أبداً”.

وأوضح أن “جميع أطراف النزاع يتحملون المسؤولية عن هذه المعاناة الإنسانية الضخمة، وجميعهم مسؤولون عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.

وأفاد البيان بأنه “تم إرجاع ست سفن على الأقل، محملة بالوقود كانت بانتظار الدخول إلى ميناءي الحديدة والصليف بسبب الانتظار الطويل للسماح بالدخول”.

وخلف العدوان السعودي على اليمن أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى انتشار الأوبئة كالكوليرا والدفتيريا، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.

ووصلت حالات الوفاة بوباء الكوليرا إلى أكثر من 2220 حالة منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي، مع وجود نحو مليون حالة يشتبه إصابتها بالمرض، في حين ارتفعت حالات الوفاة بوباء الدفتيريا، الذي ظهر قبل أسابيع، إلى 35 حالة، مع وجود، 300 حالة يشتبه إصابتها بالمرض، حسب تقارير سابقة لمنظمة الصحة العالمية.