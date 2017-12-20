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رقم الخبر: 209629 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 16:52 الاقسام: رياضة  
الفرنسية بارتولي تعود من الاعتزال

الفرنسية بارتولي تعود من الاعتزال

أعلنت ماريون بارتولي بطلة ويمبلدون السابقة الثلاثاء، عودتها للمنافسة في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في 2018، بعد أكثر من أربع سنوات على اعتزالها.

واعتزلت اللاعبة الفرنسية على نحو مفاجئ في 2013، بعد نحو شهر من فوزها بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون، قائلة إن جسدها لا يقوى على الاستمرار في الوفاء بمتطلبات هذه الرياضة.

وفي يوليو من العام الماضي أبلغت بارتولي محطة "آي.تي.في" البريطانية، أنها كانت تعاني من عدوى فيروسية وتخشى على حياتها.

وأكدت اللاعبة البالغة من العمر 33 عاما، عودتها لمنافسات السيدات في فيديو نشرته على حسابها بموقع "تويتر".

وقالت: "لدي شيء أود أن أبلغكم به..  سأعود لتنس اللاعبات المحترفات في العام الجديد".

وتابعت: "سيكون تحديا كبيرا.. يتعين أن أتدرب كثيرا لكني أتمنى أن أكون مستعدة بحلول مارس لبطولة ميامي المفتوحة".

وكان أفضل مركز بلغته بارتولي، في التصنيف العالمي خلال مسيرتها "السابع" في 2012، وفازت بـ 8 ألقاب للفردي في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات.

كما سبق لها احتلال مركز وصيفة بطلة ويمبلدون في 2007، وبلغت الدور قبل النهائي لفرنسا المفتوحة في 2011.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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