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رقم الخبر: 209628 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 16:52 الاقسام: رياضة  
باكس يضع حدًا لهزائمه المتتالية ويُسقط كافاليرز

باكس يضع حدًا لهزائمه المتتالية ويُسقط كافاليرز

توجت تصويبة ثلاثية من جيانيس أنتيتوكونمبو، قبل 5.9 ثانية على النهاية، ليلة رائعة للاعب ميلووكي باكس، سجل خلالها 27 نقطة، ليقود فريقه للفوز باكس119-116 على كليفلاند كافاليرز، ووضع حد لثلاث هزائم متتالية، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتصدر ليبرون جيمس لاعبي كافاليرز، وأحرز 39 نقطة، لكنه لم يكن في الملعب خلال الربع الأخير، عندما استغل كليفلاند فترة سجل فيها 24 نقطة، مقابل نقطتين، لتعويض تأخره بفارق كبير.

وسجل جيف جرين ودوين ويد تسع نقاط لكل منهما في الربع الأخير، وأنهى كلاهما المباراة برصيد 13 و14 نقطة على الترتيب.

وتغلب واشنطن ويزاردز 116-106 على نيو أورليانز بليكانز، بفضل 26 نقطة سجلها برادلي بيل، بينما فاز سكرامنتو كينجز 101-95 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، مستفيدا من تألق زاك راندولف، الذي أحرز 27 نقطة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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