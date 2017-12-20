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رقم الخبر: 209627 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2017 الوقت: 16:50 الاقسام: رياضة  
جيتس ينتقم من بريديتورز في دوري هوكي الجليد

جيتس ينتقم من بريديتورز في دوري هوكي الجليد

ثأر وينيبيج جيتس لنفسه من الخسارة أمام ناشفيل بريديتورز، الشهر الماضي، وانتفض قرب النهاية ليفوز عليه 6-4، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الثلاثاء.

وبينما كان التعادل 4-4 يسيطر على نتيجة اللقاء، سجل براندون نايف هدفا من زاوية ضيقة، في مرمى الحارس بيكا رينه، ليتقدم لجيتس.

وسجل بليك ويلر الهدف السادس في الثواني الأخيرة، ليصبح جيتس على بعد نقطة واحدة من ناشفيل وسانت لويس، في صدارة مجموعة الوسط.

كما أحرز نيكولاي إيلرز هدفين لجيتس، وجاءت باقي أهداف الفريق الفائز، عن طريق آدم لوري وبارين لين.

وسجل بريديتوز عن طريق كالي يارنكروك، وكيفن فيالا، وبي.كيه سوبان، ويانيك ويبر.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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