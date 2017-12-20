ثأر وينيبيج جيتس لنفسه من الخسارة أمام ناشفيل بريديتورز، الشهر الماضي، وانتفض قرب النهاية ليفوز عليه 6-4، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الثلاثاء.

وبينما كان التعادل 4-4 يسيطر على نتيجة اللقاء، سجل براندون نايف هدفا من زاوية ضيقة، في مرمى الحارس بيكا رينه، ليتقدم لجيتس.

وسجل بليك ويلر الهدف السادس في الثواني الأخيرة، ليصبح جيتس على بعد نقطة واحدة من ناشفيل وسانت لويس، في صدارة مجموعة الوسط.

كما أحرز نيكولاي إيلرز هدفين لجيتس، وجاءت باقي أهداف الفريق الفائز، عن طريق آدم لوري وبارين لين.

وسجل بريديتوز عن طريق كالي يارنكروك، وكيفن فيالا، وبي.كيه سوبان، ويانيك ويبر.